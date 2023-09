Katarzyna Cichopek chwali się WYREMONTOWANYMI łazienką i kuchnią! "Jestem zachwycona!" (FOTO)

Slabo 47 min. temu zgłoś do moderacji 30 9 Odpowiedz

Ciekawe na co jej to biuro? Prowadzi jakas dzialanosc? A wystroj strasznie przasny. Armatura straszna. Taki kawalek rurki zagiety i wystajacy ze sciany. A w lazience oczoplasu mozna dostac plus jeszcze to lustro poteguje psychodeliczny efekt. Nie ona za grosz nie ma gustu ani w ubiorze ani w wystroju. 👎🏻👎🏻👎🏻