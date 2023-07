Katarzyna Cichopek reklamuje... MAŚLANKĘ. Internauci załamują ręce: "ZLITUJ SIĘ"

Katarzyna Cichopek reklamuje maślankę, a sflustrowani fani załamują ręce

Ukochana Macieja Kurzajewskiego reklamowała już między innymi serki mascarpone, mleko, kremy, pastę do zębów, kosmetyki, perfumy, stację benzynową, zabawki dla dzieci, słodycze, ekspres do kawy, płyny do prania, biżuterię, perfumy, słodycze, olejki konopne, znany salon meblowy oraz książki. A to tylko kilka przykładów. Lista jest znacznie dłuższa.