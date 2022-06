Katarzyna Cichopek dostała posadę JURORKI w "You Can Dance"?! "Świetnie tańczy. Ma fajny kontakt z dzieciakami"

Katarzyna Cichopek w ostatnich latach skupiała się na przede wszystkim na rodzinie. Jeszcze do niedawna aktorka była kojarzona głównie z rolą Kingi w "M jak miłość". W 2020 roku TVP dostrzegła jednak w Cichopek potencjał i zaproponowano jej dołączenie do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie" . I tak oto od dwóch lat prowadzi poranny program u boku Macieja Kurzajewskiego .

Perypetie w życiu prywatnym sprawiły, że Cichopek z impetem powróciła show biznesu i znów stała się stałą bywalczynią kolumn plotkarskich . Wzmożone zainteresowanie wokół celebrytki doskonale wykorzystało TVP. Telewizja Publiczna zaoferowała Katarzynie poprowadzenie tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i to razem z Maciejem Kurzajewskim .

Cieszę się, bo jest to program misyjny . Odmienia wnętrza, ale i życie - mówiła o nowym zawodowym projekcie Cichopek.

Z kolei teraz magazyn "Party" donosi, że TVP ma zamiar zaangażować gwiazdę do jeszcze jednego swojego show. Stacja od dłuższego czasu ma bowiem pracować nad drugą edycją "You Can Dance. Nowa Generacja". Jak wynika z ustaleń portalu Wirtualne Media, w kolejnej odsłonie nie zobaczymy już Klaudii Antos oraz Mishy Kostrzewskiego (brata Małgorzaty Rozenek). Pewną posadę w jury ma mieć jednak Agustin Egurrola.