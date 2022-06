Katarzyna Cichopek wspomina swój debiut w Opolu i kusi dekoltem: "Marzenia się spełniają" (FOTO)

Widz 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jej dekolt wyprzedza metrykę urodzenia o 20 lat.... 🙈 To by trzeba chować, ale skoro ją kusi ekshibicjonizm, powinna raczej zainwestować w plastykę biustu zamiast w klawiaturę w paszczy. A to wszystko i tak z naszego abonamentu 🤣 Bez pozdrowień dla tej pani.