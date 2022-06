Opole 2022. Długonoga Justyna Steczkowska, szczupła Katarzyna Cichopek, wytworni Kurscy... (ZDJĘCIA)

Nope 1 godz. temu zgłoś do moderacji 444 11 Odpowiedz

To, co dzieje się ze stopami kredytowymi, cenami, nieruchomościami to r#chanie obywateli. Co oni z nami robią. Trzeba wyjść na ulicę, bo to nie jest normalne. Dokręcanie śruby będzie trwać, bo skoro tyle dajemy radę, to czemu jeszcze nie podkręcić tego piekła.