Katarzyna Cichopek i Agustin Egurrola stracili pracę w TVP. Tak ZADRWIŁ z nich Szymon Majewski (FOTO)

Reaktywacja kultowego w pewnych kręgach show "You Can Dance" miała być dla TVP szansą na walkę o widzów. Grono jurorskie odświeżonego formatu zasilił chociażby Agustin Egurrola, który niewiele wcześniej dokonał "transferu roku" i odszedł z TVN-u . Medialnego paliwa, niestety, nie wystarczyło na zbyt długo, bo drugi sezon zaliczył spory spadek oglądalności.

To koniec "You Can Dance" w TVP. Koszty realizacji były zbyt wysokie?

Choć niektórzy sugerowali, że to nie koniec i powstanie 3. seria odświeżonego formatu, to ostatecznie nie pojawiła się ani informacja o castingach, ani nawet o planach zrealizowania kolejnego sezonu show. Teraz Wirtualne Media donoszą, że TVP co prawda była zadowolona z nowej odsłony "You Can Dance", ale była dla publicznego nadawcy zbyt kosztowna i po prostu wypadła z ramówki.

Prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz, podsumował sprawę jedynie stwierdzeniem, że stacja "ma inne propozycje", czym zdaniem portalu potwierdził zakończenie emisji dziecięcego "You Can Dance" po zaledwie dwóch sezonach. To oczywiście oznacza, że z posadami jurorów muszą się pożegnać Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska i Agustin Egurrola, a Edyta Herbuś nie powróci już w roli prowadzącej.

Dziecięcy "You Can Dance" znika z TVP. Szymon Majewski komentuje

Zgodnie z oczekiwaniami, w mediach już krążą wieści, że z racji końca emisji programu wspomniani celebryci stracili jedno ze źródeł dochodu. Nieoczekiwanie do sprawy postanowił odnieść się Szymon Majewski, który w bezlitosny sposób zadrwił z części obsady wspomnianego formatu. Padło na Katarzynę Cichopek i Agustina Egurrolę, którzy, zdaniem dziennikarza, "bardzo lubią tańczyć, jak im zagrają na Woronicza".

TVP zdejmuje z anteny program "You Can Dance". Zdjęcie tanecznego programu smuci prowadzących Cichopek i Egurrolę, bo tak bardzo lubią tańczyć, jak im zagrają na Woronicza - napisał satyryk.

Wnioskując po wpisach pod postem, komentujący przyklasnęli ironicznej uwadze Majewskiego. Myślicie, że doczeka się odpowiedzi?

