Klaudia Antos już nie pojawi się w "You Can Dance"! Gorzko mówi o współpracy z TVP: "Czasami było pójście na łatwiznę. Chciałam NIE DAĆ SIĘ STŁAMSIĆ"

Klaudia Antos zaistniała w mediach jako uczestniczka 9. edycji oryginalnego "You Can Dance" , który był emitowany jeszcze w TVN. Tuż po odpadnięciu z show Klaudia kilka razy pojawiła się w programach telewizyjnych, ale ostatecznie zdecydowała się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. Antos została jedną z tancerek Jennifer Lopez, z którą wystąpiła razem na scenie podczas przerwy w finale Super Bowl. W pewnym momencie musiała się też tłumaczyć, dlaczego zdecydowała się na współpracę z TVP, skoro za granicą zaszła już tak daleko.

Nie ma co ukrywać, że to sukcesy zza oceanu zapewniły Antos miejsce w składzie jurorskim reaktywowanego w TVP formatu, "You Can Dance. Nowa generacja". Tancerki nie zobaczymy jednak w kolejnej edycji show. W rozmowie z Pudelkiem Antos przyznała, że po zakończeniu pierwszej edycji nikt się do niej nie odezwał. Klaudia w rozmowie z nami opowiedziała o kulisach pracy w Telewizji Polskiej, ujawniając, że nie dała się objąć opieką przez Impresariat TVP.