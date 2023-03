Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazują wspólny wypad z dziećmi prezenterki. Ekscytują się nietypowym miejscem

Niedawno Cichopek i Kurzajewski mieli niemały powód do świętowania, bowiem prezenter został dziadkiem. Para wybrała się zobaczyć wnuczkę do Włoch, co również chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Po powrocie wzięli się do pracy w śniadaniówce, ale znaleźli również trochę czasu wolnego, aby cały dzień spędzić z dziećmi prezenterki i Macieja Hakiela.