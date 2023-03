Katarzyna Cichopek w perłowej czapce posyła radosne uśmiechy z włoskiej wyprawy z Maciejem Kurzajewskim (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek ponownie zasypuje swoich fanów dziesiątkami zdjęć z zagranicznych podróży. Tym razem okazja do pozowania na tle urokliwych widoków nadarzyła się dzięki pojawieniu się na świecie wnuczki jej partnera, Macieja Kurzajewskiego. Prezenter TVP pojechał do Włoch odwiedzić syna, co też nie mogło rzecz jasna umknąć uwadze czujnej jak zawsze Pauliny Smaszcz.