Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzają ZARĘCZYNY! Aktorka pokazała relację z oświadczyn i pierścionek (FOTO)

O zaręczynach Katarzyny i Macieja wspominała już Paulina Smaszcz, która kilka miesięcy temu zdementowała plotki , jakoby Kurzajewski oświadczył się Cichopek w Stanach Zjednoczonych. "Kobieta petarda" twierdziła, że do romantycznej sytuacji doszło podczas ich pobytu w Jordanii . Była żona obecnego partnera aktorki "M jak miłość" skomentowała również pierścionek, który miał do złudzenia przypominać jej biżuterię.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są zaręczeni! Aktorka opublikowała zdjęcie z oświadczyn

Wszystko wskazuje na to, że Smaszcz miała rację. W niedzielę Katarzyna opublikowała na Instagramie serię zdjęć będących podsumowaniem roku 2023. To właśnie we wspomnianym pokazie slajdów znalazła się fotografia zakochanych, na której Cichopek w objęciach Kurzajewskiego w wymowny sposób prezentuje dłoń z wielkim pierścionkiem na palcu. W tle można dostrzec krajobraz do złudzenia przypominający ten z ich styczniowej podróży.