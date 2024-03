Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspominają jerozolimski COMING OUT: "Nie mieliśmy wyboru"

Już wiemy, w jaki sposób Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zamierzają spożytkować swoją kreatywną energię po odejściu z Pytania na Śniadanie. Celebrycka para już w czwartek startuje z premierowym odcinkiem swojego podcastu zatytułowanym krótko "Serio". Na pierwszy ogień poszedł Jakub B. Bączek funkcjonujący w sieci jako coach i mówca motywacyjny.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z własnym podcastem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali wyjątkowo ciekawy fragment rozmowy do prowadzenia swojego pierwszego odcinka. Zaczęli od przeprowadzonego najwyraźniej niedawno coming outu swojego gościa.

Paręnaście dni temu zrobiłem coming out. Publicznie powiedziałem po raz pierwszy, głośno i do szerokiej publiczności, że jestem gejem. Jedna z takich najczęstszych reakcji, która się pojawiła, to ludzie pisali: "Nareszcie" - zaczął coach Bączek.

To jest super ciekawe - odnotowała wnikliwie Cichopek.

Swoją drogą, warto tutaj zwrócić uwagę na opis pod instagramowym postem promującym materiał.

Serio? Tak, o tym też będziemy rozmawiać - czytamy.

Zacząłem się zastanawiać, czy popełniłem jakiś błąd, czy grzech, czy powinienem się wytłumaczyć, dlaczego nie 10 lat temu - kontynuował gość podcastu.

Tu Kurzajewski zauważył okazję, aby przyrównać sytuację pana coacha do swojej własnej. Były prowadzący "Pytanie na Śniadanie" wrócił pamięcią do sytuacji, gdy zarówno on, jak i Kasia zostali "zmuszeni" do potwierdzenia opinii publicznej, że rzeczywiście są razem w związku.

Dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu, czy tak, czy nie? (…) My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu. Czy w ogóle powinniśmy ją podawać i poczuliśmy się dociskani. Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru…

Jak możemy się domyślać, Kurzajewski nawiązał w ten sposób do "Kurzopkowego" coming outu z Jerozolimy, kiedy to para została niejako wypchnięta z szafy przez byłą żonę dziennikarza - Paulinę Smaszcz.

I jak, poczuliście się zachęceni do przesłuchania pokurzopkowego podcastu?

