Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski WYFRUNĘLI na Bliski Wschód! "Pustynia, zabawa, szczęście..." (FOTO)

Dzień, w którym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dokonali "medialnego coming outu" podczas urlopu w Izraelu pamiętamy tak dokładnie, jakby to było wczoraj. Tymczasem Kurzopki są już prężnie działającą showbiznesową instytucją i nie zapowiada się, aby planowali w najbliższym czasie zwolnić tempo. Nawet jednak gwiazdy takiego "formatu" muszą niekiedy odsapnąć od swojej popularności. Kurzopki ponownie postanowiły poszukać chwili wytchnienia na Bliskim Wschodzie.

We wtorek dość niespodziewanie na profilach Kasi i Macieja pojawiło się zdjęcie z egzotycznej wycieczki. Na fotografii możemy zaobserwować, jak uradowana celebrytka uczepia się torsem pleców ukochanego i dziarsko zadziera nogi do góry . Na tle wymyślnej pozy malują się majestatyczne wydmy.

Gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do miejsca, w którym znaleźli się zakochani, to opis postu - zapisany w języku angielskim - powinien je ostatecznie rozwiać.