Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ZATAŃCZĄ razem w "Tańcu z Gwiazdami"?!

"Kurzopki" w niedzielę zadebiutowali również na gali 70-lecia TVP. To właśnie ich pojawienie się na czerwonym dywanie wzbudziło największe emocje. Para zdecydowała się nawet na wspólne udzielenie wywiadu. Nie chcieli jednak opowiadać o medialnych doniesieniach dotyczących zaręczyn. Odpowiedzieli natomiast na zaproszenie Iwony Pavlović do "Tańca z Gwiazdami".

Zapraszamy go bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy Maciek by się zgodził, bo z tego, co widzę, to panowie uciekają trochę od tańca, a wcale niepotrzebnie. Uważam, że on mógłby się sprawdzić, bo jest wysportowanym mężczyzną. Byłoby ciekawie. Tym bardziej że Kasia już tańczyła i teraz mogłaby przyjść kolej na niego. Kasia mogłaby mu dawać wskazówki i nawet po cichu trenować w domu - oceniała w rozmowie z serwisem.