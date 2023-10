Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ZNIKNĘLI z "Pytania na śniadanie". Ostatnio gościli w śniadaniówce miesiąc temu. Co się stało?

ktoś 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Znajdźcie sobie w internecie dane Banku Światowego na temat polskiego PKB (np. wyszukiwarka Google: "Poland GDP") i dostaniecie jak na tacy...: rząd PO, 8 lat, spadek PKB o 10,5%, rząd PiS, 8 lat, wzrost PKB o 44%, pomimo pandemii, wojny, klimatu i wszystkiego tego, co było w ostatnich latach. Nikt nie robi też już takich prezentów, jakie robił tusk putinowi (który się za to zbroił przeciwko nam), gdy mu np. sprezentował miliard zł należny Polsce za tranzyt gazu, a Polakom PO w tym czasie mówiła, że: "pieniędzy nie ma i nie będzie", bo "taki mamy klimat", i wysyłała po "szczaw i mirabelki". I to tylko garść przykładów. Tego jest znacznie więcej na korzyść PiS, (np. to, że dzięki inwestycjom państwa w ostatnich latach, port w Gdańsku przeładowuje niemal 3 razy tyle towarów co za PO; albo tego, że tusk kazał samorządowi PO z Elbląga blokować rozwój portu w Elblągu poprzez zablokowanie pogłębienia toru do portu i samego portu, w ten sposób żaden statek nie ma po co wpływać przez przekop Mierzei, bo po prostu nie ma jak wpłynąć do portu i w ten sposób tusk może mówić, że przekop jest nieopłacalny itd.), tylko trzeba się wysilić, poszukać w dobrych źródłach (najlepiej zachodnich renomowanych, takich jak właśnie Bank Światowy, czy jak agencje ratingowe) danych o gospodarce, zamiast słuchać propagandy z TVN-u.