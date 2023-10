Katarzyna Cichopek zaapelowała do kobiet w sprawie wyborów parlamentarnych. "Nie odpuszczamy". WYŁĄCZYŁA komentarze (WIDEO)

Niestety znaczna część kobiet nie jest przekonana do wzięcia udziału w wyborach. Argumentują to w różny sposób. Aby przekonać je, że każdy głos się liczy i warto poznać programy poszczególnych partii, coraz więcej gwiazd i osób publicznych angażuje się w liczne akcje społeczne w sieci. Ostatnio głos zabrała też Katarzyna Cichopek .

Katarzyna Cichopek zachęca obserwatorki do głosowania

Kieruję moje słowa przede wszystkim do was, dziewczyny. Nie odpuszczamy, idziemy na wybory. Liczę na was. Nie będę wam mówiła, na kogo macie oddać swój głos. Ważne, żebyście poszły i zagłosowały w zgodzie ze sobą i ze swoim sercem - mówiła.

Katarzyna Cichopek o wyborach

Aktorka zadbała o to, aby jej odezwa od początku do końca była jak najbardziej bezstronna i dyplomatyczna.

Nie traktujcie tego jako obowiązek obywatelski, bo to oczywiste. Potraktujcie to jako miejsce i czas, gdzie możecie wyrazić to, co czujecie - zachęcała.