Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ZNOWU polecieli na wakacje! (ZDJĘCIA)

Gosc 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 9 Odpowiedz

Ten związek to jedna z dziwniejszych rzeczy na tej planecie. Moim skromnym zdaniem kilka lat wstecz się cofnąć i w ogóle nie byliby sobą zainteresowani. On by ją uważał za taką obciachowa celebrytke bez talentu a ona go za mało atrakcyjnego pana dziadzia bez polotu, trzymajacego sie na uboczu sławy. Dopiero musiało minąć trochę życia, on musiał poczuć samotność i oddech wieku na karku i pewnie dojść do wniosku że nic ciekawego już nie wyrwie żeby się nią zainteresować. A ona musiala poczuć ze nie jest w stanie na wlasna reke zrobic kariery o jakiej marzy i ze musi miec plecy w postaci kogos jednak zdolniejszego. No i gość ma kasę na której brak ona zwykle cierpiała bo kredyty i dlugi. Naprawdę dziwaczna para która stworzyły okoliczności i każdy ma swój cichy interesik w tym.