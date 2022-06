Katarzyna Cichopek idzie z Marcinem Hakielem na WOJNĘ O PIENIĄDZE?! "Miło nie będzie"

Ojtam 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Uuuu Kaśka z pomocą papug chce zamknąć gębę Hakielowi? Aż tyle ma do ukrycia? Tak nerwowo reaguje na taśmy i na te jego kilka uwag? Nawet jeśli jemu zamknie gębę, to wszystkim nie zamknie... A są tacy, co sporo wiedzą i niekoniecznie przepadają za kasiulka