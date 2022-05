Marcin Hakiel ZNÓW o rozstaniu z Katarzyną Cichopek: "Lepiej, żeby PRAWDA nie ujrzała światła dziennego"

No i w końcu bierz się w garść. Nie użalaj się nad sobą i nie wyciągaj brudów, bo to działa tylko na twoją niekorzyść. Nie ma co być ze sobą na siłę. Jesteście jeszcze młodzi i spotkacie kogoś ważnego na swojej drodze, ale tylko jeśli dacie temu szansę. Nie warto robić z siebie ofiary. Ja nie chciałabym później nawet popatrzeć w kierunku faceta, który robi piekło swojej byłej... - zwróciła się do Marcina obserwatorka, na co ten nie omieszkał odpowiedzieć.