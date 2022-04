Marcin Hakiel zdradza czy TĘSKNI za Katarzyną Cichopek

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela bez dwóch zdań można nazwać jednym z największych zaskoczeń tego roku. Para postanowiła zakończyć relację po 14 latach małżeństwa . Chociaż w opublikowanych na Instagramie oświadczeniach obiecywali, że nie będą zdradzać szczegółów na temat rozstania, to jednak tancerz od czasu do czasu przeplata w swoich internetowych publikacjach wymowne grafiki czy teksty piosenek.

Nieco mniej zadowolony wydaje się Marcin Hakiel , który święta wielkanocne spędza w Polsce. Od czasu rozstania tancerz uaktywnił się w mediach społecznościowych. To właśnie w internetowej przestrzeni otwiera się przed fanami, którzy zadają mu często dość osobiste pytania . Nie inaczej było w poniedziałek wielkanocny. Hakiel postanowił kolejny raz zorganizować serię pytań i odpowiedzi.

Hakiel wyjawił również ciekawskim fanom, że spędza święta w gronie przyjaciół zaznaczając, że mimo wszystko nie chciałby cofnąć już czasu . Internauci nie dawali jednak za wygraną i ciągnęli wylewnego ekspartnera Cichopek za język. Padło również pytanie o to, dlaczego Hakiel publikował ostatnio w sieci ślubne zdjęcia. Okazuje się, że był to dla Marcina pewien rodzaj pożegnania.

Tak czułem i potrzebowałem, to rodzaj pożegnania - napisał Marcin.

Tancerz podkreślił również, że nie widzi szans na to, by on i Kasia mogli w przyszłości dać sobie kolejną szansę.