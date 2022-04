Katarzyna Cichopek w bikini już świętuje Wielkanoc na malediwskiej plaży (ZDJĘCIA)

SZACUN 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chciała to poleciała, z Hakielem się rozstała, nie ma obowiązku tkwić z nim w święta. Może to jest jej sposób na pogodzenie się z rzeczywistością. Poza tym Kaśka, w przeciwieństwie do Hakiela, ma chociaż odrobinę KLASY i nie produkuje żenujących wypocin na temat rozstania, a także nie wylewa publicznie swoich żalów robiąc z siebie za wszelką cenę ofiarę, która usilnie domaga się ogólnopolskiej uwagi oraz współczucia. To domena Hakiela. I za to ją szanuję, bo nie znam rzeczywistych przyczyn ich rozstania ani tego, kto był bardziej winny a kto mniej i co zaważyło na takiej a nie innej decyzji Kaśki