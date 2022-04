Katarzyna Cichopek w tropikach spełnia marzenie o zostaniu MAŁĄ SYRENKĄ! Znajdzie swojego księcia Eryka? (ZDJĘCIA)

Iwona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znam taką dziewvzynę z Boronowa! Zdradzała męża. Dla dobra dzieci zostawił jej wszystko, bo szantażowała go, ze nigdy nie zobaczy dzieci. Mówiła, że boi się zostawiac dzieci z ojcem w dokumentach. Od czasu rozwodu dzieci non stop kazde wakacje, ferie, święta sa ciągle u ojca - ku jego radości, bo dla matki oni to tylko karta przetargowa jeśli chodzi o wyciąganie kasy. Teraz nie boi się zostawiac przez całe dwa miesiące dzieci z ojcem hahaha