Marcin Hakiel filozofuje nad ZDJĘCIAMI ZE ŚLUBU z Katarzyną Cichopek: "Droga wybiera nas, nie my drogę..." (ZDJĘCIA)

Życie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek stanęło do góry nogami. Wciąż nie jest jasne, jaka jest przyczyna rozpadu uchodzącego niegdyś za najbardziej zgrane małżeństwo w show biznesie. Wiadomo już jednak, kto złożył pozew w sądzie...

Mimo wcześniejszych zapewnień o niekomentowaniu rozłąki z Cichopek 38-latek z uporem maniaka nawiązuje publicznie do (niebawem już byłego) małżeństwa. I oto nadarzyła się kolejna sposobność, żeby pofilozofować na Instagramie o przewrotności życia i zapewnić sobie kolejne publikacje na swój temat. Tym razem jednak Marcin nie owijał już w bawełnę i przeszedł do sedna, publikując... ślubne zdjęcia z Kasią z 2008 roku.

Trzeba być wdzięcznym za to, co się przeżyło, doświadczyło... podziękować za każdy moment i uśmiechnąć się. Przepracować, zaakceptować i iść dalej, droga wybiera nas, nie my drogę... - wymieniał nostalgicznie tancerz.