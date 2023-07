Katarzyna Cichopek KUSI dekoltem na wakacjach z Maciejem Kurzajewskim (FOTO)

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego kwitnie mimo wielu przeszkód. Paulina Smaszcz nadal nie daje za wygraną i gdy tylko nadarza się okazja, wbija im szpilę za szpilą. Chwilowo w sprawie konfliktu z Kurzajewskim i jego nową ukochaną jest spokój. Nikt jednak nie wie, co wydarzy się jutro...

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Kasia i Maciek znaleźli czas, by nieco odpocząć od ciągłych afer. Z ich instagramowych profili wynika, że wybrali się właśnie na wspólne wakacje. Pierwszym zdjęciem z romantycznego wyjazdu we dwoje już zdążyła pochwalić się Cichopek. Ukochana Kurzajewskiego opublikowała na Instagramie fotografię, na której popija kawę i eksponuje dekolt w niebieskiej sukience.