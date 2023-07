Modowa WPADKA Katarzyny Cichopek. Internauci bez litości: "Nie wygląda to za dobrze..." (FOTO)

sana 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a niech sie ubiera jak chce. Na dobra sprawe malo kto wyglada kazdego dnia idealnie. Na tle innych celebrytek i tak wypada o wiele lepiej, bo jej ubior nie jest ani ordynarny ani jakis nieprzyzwoity. Nie ma dekoldow do pasa, nie pokazuje sie w samym staniku, czy w mini ledwo zakrwajacych posladki. Wiec jest ok i dajcie sobie na luz, bo przyczepic zawsze sie mozna do wszystkiego: a to do koloru wlosow, do usmiechu, do rozmiaru buta itd... Milej soboty.