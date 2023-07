Maciej Kurzajewski wdał się w zaciętą dyskusję w "Pytaniu na śniadanie". Katarzyna Cichopek aż zaniemówiła

Programy śniadaniowe mają to do siebie, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Szczegółowy scenariusz nie gwarantuje bezbłędnego przebiegu odcinka. Niemniej jednak, nie ma co ukrywać, że to właśnie te drobne wpadki sprawiają, że praca przy śniadaniówce jest ekscytująca, a widzowie zawsze mogą liczyć na jakieś smaczki. Choć tym razem Marzena Rogalska nie przebiła dłoni gwoździem, to i tak było ciekawie.