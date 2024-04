Katarzyna Cichopek narzeka na brak stabilności finansowej: "Nie mam gwarancji, co będzie za pięć dni"

Ja 🦎🦎🦎🦎 39 min. temu zgłoś do moderacji 122 5 Odpowiedz

Zarabiali krocie, wydawali równie dużo. Nie wiem czy ona powinna w takim wypadku mówić o braku stabilizacja finansowej czy raczej o niezaspokojeniu ogromnego apetytu finansowego i wystawianego stylu życia. Podróże do Izraela, do Włoch, ogromna willa wybudowana jeszcze z Hakielem, szkoły tańca, biznesy, współprace na Instagramie. Trochę głupio że narzeka teraz na brak stabilizacji gdzie jedynym zmienionym elementem jest to że nie ciągnie kasy z telewizji publicznej (i z przez to z naszych podatków) za wątpliwej jakości konferansjerkę w programie śniadaniowym. Kurzaj to ma jednak swój typ - łasa na pieniądze maruda która powinna czasem ugryźć się w język.