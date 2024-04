Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w wersji "na sportowo" podbijają kolejną ściankę. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy (ZDJĘCIA)

We wtorek odbywa się gala kampanii "Badaj się regularnie", na której nie zabrakło rozpoznawalnych osobistości ze świata mediów. Swoją obecnością zaszczycili wydarzenie między innymi Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski , którzy niedawno ruszyli z autorskim podcastem. Podzielili się w nim również własnymi doświadczeniami.

Fotoreporterzy czekali na "Kurzopków" jeszcze przed wejściem na samą galę, gdzie zapozowali także na tamtejszej ściance. Na potrzeby eventu postawili na sportową elegancję i wyraźnie zgrali się strojami: ona założyła różowy komplet, do których dobrała biały top, szpilki i torebkę, on z kolei postawił na stylizację utrzymaną w kolorze granatowym, ale za to z jasną koszulą i sneakersami.