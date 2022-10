Katarzyna Cichopek pojechała... dziękować za czterdziestkę do JEROZOLIMY! W sukience przed kolano prosi o "naukę i błogosławieństwa na dalsze życie"

Ari. 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Widać że źle się ubrała do Świątyni.Sukienka powinna być długa do kostek, rękawy powinny być też dłuższe do dłoni i Chusta na głowie, i bez grama makijażu.Wtedy jest się czystym sercem i duszą i ciałem.Widać że brak intymności, PO co pokazuje jak się modli, brak szacunku dla tego miejsca.Amen