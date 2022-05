Marcin Hakiel zagalopował się w wynurzeniach o rozstaniu? "To jest rozdmuchane, nienaturalne!"

xyz 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Na początku było mi go szkoda, ale nie wiem dlaczego zawsze szkoda faceta, a nie kobiety. Gdyby był w porządku nie rozeszłaby się z nim, a on teraz jakby gorączki dostał, wszędzie pełno jego wynurzeń na temat rozstania. Jak chciał się wydadać, to udzielił wywiadu i już by dał spokój. Podziwiam jej cierpliwość, ale ją rozumiem. Teraz, to on już jest śmieszny. Niech chodzi na terapię i tyle. To dorosły facet. Małżeństwo nie zobowiązuje do bycia z kimś do końca życia. Już bez przesady.