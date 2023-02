Katarzyna Cichopek popija włoską kawę, eksponując zaręczynowy (?) pierścionek (FOTO)

Katarzynie Cichopek najwidoczniej spodobała się zabawa w kotka i myszkę z fanami, bo nie zdementowała jak dotąd plotek o zaręczynach z Maciejem Kurzajewskim, ale przy każdej okazji świeci pierścionkiem, który od czasu pamiętnego wyjazdu zakochanej pary do Nowego Jorku zdobi dłoń prezenterki. Ostatnio nadarzyła się ku temu kolejna okazja – prezenterka pochwalila się właśnie na Instagramie kadrem, na którym widać gwiazdę TVP popijającą kawę na placu w Cavalese, uroczej włoskiej miejscowości. Jak wynika z podpisu pod zdjęciem, dla Katarzyny Cichopek to ostatni przystanek przed powrotem do domu z zimowych ferii.