TYLKO NA PUDELKU: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ZARĘCZYLI SIĘ w Nowym Jorku! "Poważnie rozmawiają już O ŚLUBIE"

Ścianka 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Gdyby byli szczęśliwi w swoich małżeństwach, to by na siebie nie zwrócili uwagi skoro zwrócili na tyle mocno, że doszło do rozwodów, to o czymś to świadczy nawet jak za jakiś czas miałoby się rozpaść, to wiadomo, że takie jest życie, a malo kto odchodzi z małżeństwa nie poznając kogoś kto da mu do tego większy powódi większość siedzi razem z litości, bo dzieci są i kredyty.