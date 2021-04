Katarzyna Cichopek pozdrawia fanów z Dominikany. "Wszyscy mogą wyjeżdżać. Granice NIE SĄ ZAMKNIĘTE" (ZDJĘCIA)

Ja 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ja to się tylko zastanawiam jak oni wszyscy nie boja się latać w czasie pandemii.. Przecież to chyba niemożliwe, że nagle wszyscy przechorowali i na jakiś czas są bezpieczni? Tego pojąć nie mogę. Człowiek się stresuje nawet jak do sklepu idzie.. A tu ludzie latają, śpią w hotelach etc. Ciekawe czy są do końca wyluzowani na tych wakacjach.