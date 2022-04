Katarzyna Cichopek pozdrawia ze skutera wodnego i życzy MOKREGO ŚMIGUSA-DYNGUSA! (ZDJĘCIA)

pozdrawiam 20 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Mnie z kolei się wydaje, że zawsze ci co tak przesadnie chcą pokazać innym, że są w nowym związku, że tacy szczęśliwi, że tak się dobrze bawią, że tak nie cierpią, że ich to nie obchodzi, to przeważnie robią to po to, żeby samemu w to uwierzyć.