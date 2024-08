Katarzyna Cichopek rozpływa się nad studiem "Halo, tu Polsat": "To kosmos". Internauci ostro: "DRAMAT. Już zapomniała o 'Pnś?'"

chylę czoło 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślał by kto jacy to jesteście wymagający, jaki to wysoki poziom intelektu przejawiacie. To jest wasza TV, tak ona wygląda, to wasz poziom i nie czarujcie jaki to macie wybór bo wszędzie jest to samo tylko inne twarze prowadzących, inna scenografia. Co macie w tej telewizji, od ponad 20 lat totalna degrengolada, kłótnie polityków, bzdurne paradokumenty, seriale, programy tematyczne i wszechobecna indoktrynacja. Pół dnia powtórek z całego tygodnia, reklamy poprzerywane fragmentami filmów i tak w koło Macieju. No poziom na miarę 21 wieku, z każdym następnym rokiem krzywa pikuje w dół mijając już dawno dno. To jest ta wasza telewizja, to jest poziom adekwatny dla was, rycie w mule i cieszenie się z tego. Aha i przebieranie nóżkami na widok bożków przemawiających z ambon.