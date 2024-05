Katarzyna Cichopek w MINI i odstrzelony Maciej Kurzajewski pozują w Egipcie. Fani: "Para, która zawsze powinna REPREZENTOWAĆ Polskę" (FOTO)

Mariolka 11 min. temu zgłoś do moderacji 15 11 Odpowiedz

Nie, ale na nich patrzec sie NIE DA. On ma taki usmiech -fałszywy - czy ona tego nie widzi śllepa jest.Miała taka fajna RODZINE - i zachiało jej sie takiego .....Wstyd Powiem, tak Ta KOBIETA NIE BEDZIE JUŻ NIGDY - SZCZĘSLIWA. Dzieci pokaża i zapamietaja -CO MAMUSKA WYPRAWIAŁA -SMIESZAJĆ - nie tylko ją ale -szczególnie dzieci to odczuli No, nie ja na nich nie moge patrzec- Nie bylo by nic zlego- ale te jej miesiąc ,,zdrada" utajona - i pokazujaca do konca jaka ona ma wspaniała kochająca rodzine - a za mi-c BUM - to SKANDAL