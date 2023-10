Katarzyna Cichopek w stroju "śnieżynki" opuszcza TVP, dumnie dzierżąc w ręce torebkę za KROCIE (ZDJĘCIA)

Ukochana Macieja Kurzajewskiego opuściła miejsce pracy, rozstała się z kolegą, po czym założyła okulary przeciwsłoneczne i uśmiechając się do fotoreportera, powędrowała do swojego "skromnego" Audi.

Tego dnia prowadząca "PnŚ" zaprezentowała się niemalże cała na biało, przez co do złudzenia przypominała śnieżynkę. Cichopek wybrała się do pracy w białych spodniach i golfie, do którego dobrała jeansową kurtkę z futrzastym kołnierzem. Uwagę przykuwała również skórzana torebka od Coccinelle, za którą trzeba zapłacić ponad tysiąc złotych.