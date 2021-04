Katarzyna Cichopek wyłania się z morskiej piany w mocno wyciętym kostiumie: "APETYCZNY WIDOK" (FOTO)

Dejwid 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Przepraszam Was za ten komentarz ponieważ wiem, że większość z Was będzie miała negatywny odbiór. Dlatego przepraszam Was za to, że nie będę udzielał się w odpowiedziach. Bo po tych komentarzach jak ktoś pisze "weź się do roboty", czuję jakby ktoś dobijał gwóźdź do trumny. Prośba o pomoc póki co nie jest zabroniona a ja proszę Boga żeby zesłał ludzi, dobrych ludzi na ten komentarz. Pali mi się grunt pod nogami, ledwo wiąże koniec z końcem a do piątku muszę uzbierać 800 żeby zapłacić za mieszkanie. Nie wiem czy w to wierzę, ale chce się jutro obudzić i być spokojny.. żyje w nędzy i nie mam nic co osobiście mógłbym sprzedać.. jedyne co mam to telefon. Nawet tv nie mam a o komputerze to mogę pomarzyć.. każdy ma jakieś sytuację losowe a moja jest tragiczna. Proszę każdego kto może o pomoc.. chociaż o 10 złotych a może damy radę. Proszę i nie zapomnę.. każdy przelew zapisze żebym mógł w przyszłości się odwdzięczyć. Każdego kto może a wręcz błagam o pomoc. Osobiście nie mam do kogo się zwrócić.. jestem sam jak palec Borek Dawid 37 1050 1360 1000 0091 0496 5133