Katarzyna Cichopek z Dominikany wciąż wciska fanom swoją biżuterię. "Perły są NATURALNE"

hmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

haha jaka rada :D naturalniejsza bądź.. na zdjeciach xD hahaha leże. dzizys no pozuje do fotki + walnie opis ze to jej ciuch i reklama. na tym zarabia a ze nie to mega meczące dopisac że to jej ubrania które poleca. nie widze w tym nic dziwego xD