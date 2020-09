Katarzyna Cichopek reklamuje wszystko, co się da

Do listy należy dopisać również między innymi pastę do zębów, polskie jabłka oraz plastelinę. Robi wrażenie?

Faktem jest, że Instagram stał się jednym z podstawowych źródeł dochodów dla celebrytów. Nieważne, czy mamy do czynienia z aktorem serialowym, modelką, tancerzem czy kimś, kogo wykonywaną "pracę" trudno przypisać do danej kategorii. Każdy bowiem, kto budzi jakiekolwiek zainteresowanie (kompletnie nieistotne z jakiego powodu), może liczyć na instagramową współpracę z markami, często inkasując za to całkiem pokaźne sumki.

Warto jednak mieć na uwadze to, że łapiąc się każdej współpracy, szybko można utracić jakąkolwiek wiarygodność. Nie tak dawno przywołaliśmy Wam przykład Kuby Wojewódzkiego , który niegdyś drwił z reklamującej papier toaletowy Małgorzaty Rozenek. Dziś natomiast sam dumnie rozprawia nad cudownością zestawu do wybielania zębów, piwa czy żelazka parowego. Na szczęście Kuba nie jesteś w tym sam. Godnie kroku dotrzymuje ci Katarzyna Cichopek.

Można chyba śmiało nawet stwierdzić, że serialowa Kinga Zduńska jest jeszcze bardziej otwarta na wszelakie współprace. Choć przypomnijmy, że od niedawna spełnia się w roli prowadzącej Pytanie na śniadanie, gdzie za jeden dyżur zgarnia blisko pięć tysięcy złotych, to nadal przedsiębiorcza Kasia nie odpuszcza sobie choćby kilku reklam na tydzień. I tak oto bardzo często możemy poczytać o jej wielkiej miłości do polski jabłek, niewiarygodnym kremie przeznaczonym do zrogowaciałych stóp czy na przykład poznać tajne składniki wybielającej pasty do zębów.