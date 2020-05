"Żywy słup reklamowy" Kuba Wojewódzki reklamuje, co się da

Niektóre reklamy są tak nieudolne, że aż przyprawiają o ciarki żenady . Mimo to celebryci bardzo chętnie podpisują kolejne kontrakty na product placement, a dla niektórych to wręcz główne źródło utrzymania.

Jednym z takich "żywych słupów reklamowych" jest Kuba Wojewódzki, który reklamuje właściwie, co się da - od piwa, przez zestawy do wybielania zębów, aż po żelazka parowe i klocki. Co ciekawe, swego czasu Kuba nie miał problemu z wyśmiewaniem celebrytów, którzy reklamują podobne rzeczy. Skrytykował np. Małgorzatę Rozenek za to, że podpisała kontrakt z producentem papieru toaletowego. Sam twierdził za to, że przy wyborze ofert reklamodawców jest "selektywny".