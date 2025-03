Katarzyna Cichopek i jej "pasierb" Julian wspierają Macieja Kurzajewskiego podczas pierwszego odcinka "TzG"

zgłoś do moderacji

Ooooo to się Paulina wkur.... już widzę jak nią trzęsie. A Julian mało, że ma poprawne relacje z ojcem to widać, że lubi chyba macochę i jej dzieciaki. Oj Paulina. Żal, że aż tak zapędziłaś się w nienawiści. Samą Ciebie to położyło.