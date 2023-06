Katarzyna Dowbor i jej burzliwe życie uczuciowe: trzy małżeństwa na koncie i romans z ŻONATYM mężczyzną!

Zobacz także: Katarzyna Dowbor chciałaby wrócić do TVP?

Piotr Dowbor był pierwszym mężem Katarzyny Dowbor. Dlaczego się rozstali?

Jej pierwszym wybrankiem została młodzieńcza miłość. Gdy Kasia poznała Piotra Dowbora, on był wówczas przystojnym studentem matematyki. Prezenterka w wieku 19 lat związała się z mężczyzną i w niedługim czasie doczekali się syna, Macieja. Para nie przetrwała jednak próby czasu. Piotrowi przeszkadzał tryb pracy ukochanej i w pewnym momencie miał zażądać od niej, by poszukała sobie stabilnej pracy. Chciał, by była nauczycielką. Po trzech wspólnie spędzonych latach, małżonkowie wzięli rozwód.