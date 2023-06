Katarzyna Dowbor przekazała SMUTNE WIEŚCI. Musiała pożegnać przyjaciela (FOTO)

Buba 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

3 lata temu odszedł mój ukochany przyjaciel, a ja za kazdym razem kiedy go wspominam mam łzy w oczach. Piesio ze schroniska, wierny, wesoły, zawsze przy nodze. Ostatnie 2 lata zycia chorował a mimo tego zawsze pychol sie usmiechał. I to piszczenie na powitanie. Ostatniego dnia życia poszedł jeszcze pod bramę, siostra powiedziala ze wygladalo to tak jakby czekal na mnie.. Nie zdążyłam dojechać, odszedł..zwierzaki są cudowne! Rozstrzelałabym wszystkich ktorzy ich krzywdzą!