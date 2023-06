Katarzyna Dowbor znów o zwolnieniu z Polsatu: "To była rozmowa o NICZYM". Mówi, co usłyszała od Edwarda Miszczaka

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Po co ona chodzi i roztrząsa jeszcze ten temat?! Syna ma to nie obchodzić za to widzowie, czy czytelnicy mają się przejmować jej sytuacją?! Chore. Skoro nie ma sprawy to miej babo godność i zajmij się czymś nowym. Jak pracodawca zachował się nie w porzątku to co syn robi jeszcze w tym "gnieździe żmij" i niesprawiedliwości?! Pfff Na początku było mi jej szkoda teraz mam to w nosie i tylko wkurza jak chodzi i kręci dramy dla niezainteresowanych.