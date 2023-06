Katarzyna Dowbor nie może narzekać na swoją emeryturę. Na tle innych gwiazd kwota jej świadczenia wypada imponująco

janpawel 35 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Dziwi mnie to, że dało się wam coś mądrego napisać. To, że ma to jej sprawa. Nie mogę się nadziwić że przeszło to zdanie. {{ """""""""" Dowbor wyznała, że pracowała na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, co pozwoliło jej odkładać składki na emeryturę. Choć nie jest ona bardzo wysoka,"""""""" Przecież te pijaki i oszuści ze solidarności mówili, że wszystko powinno być sprywatyzowane. Tak nauczali. Jan Paweł II Lech Wałensa i solydarność. Teraz by ich rozliczyć i na latarnie. Jana Pawła już nie ma i nie odpowie za to. Macie teraz kapytalyzm. Widzicie jak to wygląda. Bandycki złodziejski kraj. KOMUNO WRÓĆ !!!!!!!!!!