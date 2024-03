Katarzyna Dowbor znów uderza w Edwarda Miszczaka: "Są ludzie, którzy upokarzając kogoś, lubią mieć publiczność"

Katarzyna Dowbor atakuje Edwarda Miszczaka

Katarzyna Dowbor została wezwana do odbycia trudnej rozmowy w gabinecie Edwarda Miszczaka SMS-em. Jak się okazuje, nie to najbardziej zabolało prezenterkę, a sposób, w jaki zostało przeprowadzone spotkanie.

Pytałam, jakie są merytoryczne uwagi do mojej pracy, i nie usłyszałam żadnej. Nie neguje, że nowy dyrektor ma prawo do własnych decyzji i własnych pomysłów. Gdy ktoś mnie nie chce, po prostu odchodzę. Ale można było inaczej to załatwić. Na przykład zaproponować, bym poprowadziła program do trzechsetnego odcinka, a potem oddała stery młodszej koleżance, która podobno ma więcej wigoru.