Katarzyna Dowbor założyła rodzinę, będąc nastolatką. A potem? Trzy rozwody i romans z ŻONATYM mężczyzną

Katarzyna Dowbor jest chyba jedną z najbardziej lubianych prezenterek w Polsce. Przez lata dziennikarka była związana z TVP. Później współpracowała z Polsatem, gdzie była gospodynią programu "Nasz nowy dom". Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu oraz charyzmie Dowbor zyskała ogromną sympatię widzów. Mimo że jej kariera układała się wzorowo od czasu zakończenia studiów, to nieco mniej szczęścia miała w miłości.

Katarzyna Dowbor zakochała się w pierwszym mężu, będąc w liceum

Katarzyna i jej przyszły mąż, Piotr Dowbor, poznali się podczas meczu siatkówki. Ona uczyła się wówczas w liceum, a on był młodym przystojnym studentem matematyki. Mając zaledwie 19 lat, prezenterka związała się z ukochanym. Ceremonia ślubna odbyła się w 1978 r. Tego samego roku na świat przyszedł ich syn, Maciej Dowbor. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Powodem takiego stanu rzeczy były odmienne poglądy na życie. Na pewnym etapie relacji Piotr miał zażądać od ukochanej, aby ta znalazła sobie stabilną pracę. Proponował jej, by została nauczycielką. Po trzech latach związku małżonkowie wzięli rozwód. Maciej został wówczas pod opieką ojca w Toruniu, a dziennikarka wyjechała do stolicy. Po latach Katarzyna przyznała, że wzięcie ślubu w tak młodym wieku było błędem.

Zdałam wszystkie egzaminy, obroniłam dyplom w terminie. Czułam jednak, że coś mi umyka - że nie mogę chodzić tak jak moje koleżanki na imprezy, poznawać nowych ludzi. Bo ja po zajęciach wracałam do domu i wpadałam w rutynę: pieluchy, pranie, zupka, gotowanie - mówiła kiedyś w rozmowie z "Galą".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Antonowicz szczerze o współpracy z Dowbor! "To historia. Ja stoję obok"

Alkohol i zaborcza miłość zniszczyły drugie małżeństwo

Będąc jeszcze na studiach, Dowbor poznała przyszłego męża, Janusza Atlasa. Starszy od niej o 10 lat mężczyzna był dziennikarzem. Para pobrała się w 1982 r. Związek z Januszem miał mieć ogromny wpływ na dalszą karierę Katarzyny, to on rozkochał ją w dziennikarstwie. Niestety i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Prezenterka była zmuszona rozstać się ze swoim partnerem z powodu jego porywczego zachowania. Janusz potrafił być agresywny i dodatkowo był chorobliwie zazdrosny.

Janusz bardzo często przesadzał i potrafił się awanturować. Pamiętam aferę na balu, gdy ktoś poprosił mnie do tańca. Tego sobie mąż nie życzył i była afera. Koledzy z telewizji bali się i traktowali mnie z dystansem - wyznała Dowbor w wywiadzie dla "Vivy!".

O ile Piotr nie sprawiał większych kłopotów przy rozwodzie, tak Janusz nie zamierzał łatwo odpuścić. Nie tylko nie godził się na rozstanie, ale również awanturował się i wygrażał. Ostatecznie zgodził się zakończyć związek po tym, jak dostał od dziennikarki psa oraz mieszkanie.

Katarzyna Dowbor zakochała się w żonatym mężczyźnie

Niedługo po rozstaniu z Atlasem Katarzyna związała się z dziennikarzem sportowym, Grzegorzem Świątkiewiczem. Mężczyzna miał być dla niej ogromnym wsparciem po rozwodzie z agresorem. Niestety oboje byli szczęśliwi ze sobą tylko przez 12 lat. Powodem rozpadu trzeciego małżeństwa był fakt, że Katarzyna zakochała się w innym mężczyźnie.

Trzy rozwody to moja osobista klęska. Nie trafiłam na faceta, który byłby ideałem - mówiła w przeszłości Dowbor.

Katarzyna Dowbor poznała Jerzego Baczyńskiego, będąc jeszcze w związku z Grzegorzem. O ile dziennikarka postanowiła zakończyć małżeństwo dla nowej miłości, tak Baczyński romansował z Dowbor będąc formalnie w związku ze swoją żoną. To jednak nie koniec. Para pojawiała się publicznie na różnych imprezach branżowych. Doszło nawet do tego, że trafili razem na okładkę magazynu "Halo".

Podczas romansowania z Katarzyną, Jerzy był widywany także w towarzystwie żony, która nie wierzyła w jego romans. Doszło nawet do tego, że chcąc udowodnić jej swoją wierność, zabrał małżonkę na rozdanie Paszportów "Polityki". Niespodziewanie w 1999 roku Katarzyna Dowbor powitała na świecie córkę Marysię. Mimo że nie chciała zdradzić, kto jest ojcem dziewczynki, to nie ukrywała, że mężczyzna był obecny przy porodzie. Tuż po narodzinach córki Katarzyna rozstała z partnerem. Maria otrzymała jednak nazwisko zarówno po mamie, jak i po tacie, co było dowodem, że Baczyński jest jej ojcem.

Chociaż po rozwodzie z Świątkiewiczem Katarzyna nie związała się oficjalnie na dłużej z żadnym mężczyzną, to dziś spełnia się jako szczęśliwa mama, teściowa oraz babcia. Przypomnijmy, że jej syn Maciek jest mężem Joanny Koroniewskiej, z którą ma dwie córeczki, Janinę oraz Helenkę.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.