TYLKO NA PUDELKU: Mateusz Szymkowiak ZNIKA z "Pytania na Śniadanie"?! Dziennikarz komentuje

Mateusz Szymkowiak znika z "Pytania na Śniadanie"?! "Przyszedł czas na niego"

Mateusz za bardzo kojarzył się z dawną telewizją, a nowa wizja jest taka, by pozbywać się dawnych twarzy. Najpierw najważniejszych, a później kolejno powoli dalszych. No i przyszedł czas na niego. Tu nie ma większej filozofii. On się tego nie spodziewał - miał przekazać Plotkowi informator z TVP.