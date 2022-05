Katarzyna Dowbor świętuje 23. urodziny córki. Podobna do mamy? (ZDJĘCIA)

Elena 46 min. temu zgłoś do moderacji 155 2 Odpowiedz

Zazdroszczę wszystkim, którzy mają normalną, kochającą rodzinę... Mój tato umarł młodo. Jego rodzina odwróciła się po tym od nas. Rodzina mojej mamy to zawistni i zazdrośni ludzie, plotkarze. Moja siostra nie jest godna zaufania. Leń... który nie raz podebrał mi pieniądze. Wyobraźcie sobie, że przy własnej siostrze musicie portfela pilnować. Nawet do toalety nie możecie wyjść. Moja matka to toksyczny narcyz. Nigdy nie okazała mi prawdziwej miłości. Zawsze liczy się tylko ona. Staram się pracować nad sobą, od lat chodzę na terapię, ale są chwile, że się po prostu rozklejam. Czuję potworną pustkę i samotność, bo nic nie wypełni braku rodziny. Tego nie da się zastąpić, odtworzyć... Nawet mając przyjaciół to nie to samo... Są chwile, kiedy po prostu zaczynasz płakać. Bo nie masz komu powiedzieć: tato. Rozmawiasz ze swoją matką, a ona ma Cię gdzieś. Wiesz, że siostra nie jest godna kolejnej szansy. A każda ciotka jest dla Ciebie jak ktoś obcy... Po prostu się rozklejam jak widzę szczęśliwe rodziny, wspierających rodziców, kochające się rodzeństwo. Chodzę na różne terapie, rozmawiam z mądrymi ludźmi, starają się mi pomóc, wydaje mi się, że mam życie pod kontrolą, a przychodzi ten moment, kiedy zalewa mnie ciemność. Odnoszę kolejny sukces w pracy, ale nie mam się nim z kim podzielić... chcę spędzić czas z mamą, jak inni, ale wiem, że ona mi go nie poświęci... czasami to tak boli, że aż trudno to wytrzymać. Nawet jeśli na zewnątrz jestem silną kobietą, z sukcesami zawodowymi, z zadbanym wyglądem, z uśmiechem na twarzy, z ogromną empatią i serdecznością dla wszystkich, z ciepłem i dobrocią, po wielu terapiach, po latach pracy nad sobą, to w środku zawsze będzie się we mnie tliło skrzywdzone dziecko... bez rodziny, bez domu, bez korzeni, bez tożsamości... przepraszam za moje żale... mam dziś gorszy dzień :(