Katarzyna Dowbor z TVP też została zwolniona! Twierdziła, że... przez swój wiek: "Postawili na młodych i POZBYLI SIĘ MNIE"

tylko że tak jest wszędzie. o ile w tv można to jeszcze tłumaczyc, że pracuje się wyglądem, to w przypadku korpo czy usług specjalistycznych powinny liczyć się wiedza i doświadczenie. a też niestety liczy się młodość i brak wiedzy i doświadczenia. i z reguły dotyczy to tylko kobiet. facet może siedzieć na stołku do 70 albo i dłużej, kobieta po 50 musi spadać a jak nie chce, to tak jej umilą życie, że sama spada. ale to tez wina kobiet. bo zamiast walczyć o siebie jak są młode, to ogarniają życie facetom i dzieciom a potem i tak zostają same a faceci dzięki im poświęceniu żyją jak pączki w maśle. wymienieją je na kolejne młode i głupie. moim zdaniem, to nie o wygląd chodzi a o brak doświadczenia. bo takimi łatwiej sie steruje.